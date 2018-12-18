Госдума приняла закон о вмешательстве иностранных НКО в выборы

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Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли закон о признании нежелательными иностранных неправительственных организаций, в случае вмешательства в выборный процесс в России с их стороны, передает РИА «Новости».

В частности, речь идет о попытках влиять на выдвижение кандидатов, формирование списков кандидатов, избрание кандидатов, выдвижение инициатив по проведению референдумов и само их проведение.

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Отмечается, что целью этого закона является предотвращение попыток иностранных государств вмешиваться в избирательные процессы в России.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать отчет о «вмешательстве» в выборы в США.