Мадуро пообещал «вырвать сердце» врагам Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед бойцами народного ополчения заявил, что в случае агрессии «врагов» страны у них будет «вырвано сердце» на их собственной территории. Слова венесуэльского лидера передает РИА «Новости».
Мадуро подчеркнул, что в случае интервенции венесуэльских противников необходимо подготовить наступление, в ходе которого у «врага» следует «вырвать сердце» на его территории. При этом Мадуро отметил, что Венесуэла «хочет мира».
Также венесуэльский лидер возложил на президента Колумбии Ивана Дуке персональную ответственность за подготовку враждебных «акций» в Венесуэле. По его мнению, Дуке проявляет по отношению к Венесуэле «ненависть и агрессию».
Ранее Мадуро обвинял США в попытке устроить переворот в Венесуэле.