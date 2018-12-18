Мадуро пообещал «вырвать сердце» врагам Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед бойцами народного ополчения заявил, что в случае агрессии «врагов» страны у них будет «вырвано сердце» на их собственной территории. Слова венесуэльского лидера передает РИА «Новости».

Мадуро подчеркнул, что в случае интервенции венесуэльских противников необходимо подготовить наступление, в ходе которого у «врага» следует «вырвать сердце» на его территории. При этом Мадуро отметил, что Венесуэла «хочет мира».

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Также венесуэльский лидер возложил на президента Колумбии Ивана Дуке персональную ответственность за подготовку враждебных «акций» в Венесуэле. По его мнению, Дуке проявляет по отношению к Венесуэле «ненависть и агрессию».

Ранее Мадуро обвинял США в попытке устроить переворот в Венесуэле.