Госдеп увидел шанс на прорыв в формировании конституционного комитета Сирии

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Спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри во время выступления в Атлантическом совете заявил, что в американском внешнеполитическом ведомстве видят шанс для прорыва по формированию сирийского конституционного комитета, передает РИА «Новости».

По его словам, комитет должен собраться в начале января 2019 года.

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Джеффри однако признал, что «пока мы еще не там», поскольку список участников комитета до сих пор не согласован всеми сторонами.

«Мы очень близки к потенциальному прорыву или к провалу на этой неделе», — считает Джеффри.

Он добавил, что известность наступит 20 декабря на заседании Совбеза ООН по Сирии, где будет спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, кого Россия поддерживает в Сирии.