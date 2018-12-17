Источники рассказали о возможной встрече Путина с руководством Госдумы и Совфеда

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Традиционная встреча президента России Владимира Путина с руководством Государственной думы и Совета Федерации может состояться 25 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в Госдуме.

По словам источников, соответствующее объявление было сделано на совете Думы сегодня, 17 декабря.

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«Нам объявили сегодня, на совете Думы это обсуждалось. Это традиционная встреча в Кремле с руководством Совета Федерации, Госдумы, председателями комитетов, зампредами и руководителями фракций», — сказал источник.

Другой источник также сообщил, что встреча запланирована на 25 декабря.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данную информацию, пообещав «своевременно» сделать соответствующее объявление.

Ранее в Кремле анонсировали участие Путина в итоговом заседании правительства.