Волкер заявил об отмене поездки в Москву

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Спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что отменил свою поездку в Москву из-за инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

По его словам, он отменил поездку после того, как президент США Дональд Трамп отказался от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

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«Мне предложили посетить Москву в этом месяце, я готовился к этой поездке», — сказал Волкер.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее сообщалось, что в США анонсировали новые поставки американского оружия Киеву.