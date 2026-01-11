Размер шрифта
Более тысячи демонстраций запланировано в США после убийства женщины в Миннеаполисе

Time: в США ожидается более тысячи митингов после убийства женщины пограничником
Marko Djurica/Reuters

Более тысячи демонстраций против ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) запланировано в американских штатах после убийства пограничником женщины в Миннеаполисе в штате Миннесота. Об этом сообщает журнал Time.

«За выходные в США было запланировано более 1000 демонстраций против иммиграционной и таможенной полиции (ICE) после убийства иммиграционным агентом женщины из Миннеаполиса Рене Николь Гуд», — говорится в материале.

По данным издания, десятки тысяч человек уже вышли в субботу, 10 января, на марш в Миннеаполисе, где протесты и акции памяти продолжаются уже несколько дней.

Организаторы митингов заявили, что стрельба продемонстрировала «тревожную тенденцию к бесконтрольному насилию и жестокому обращению со стороны федеральных иммиграционных служб».

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

Ранее американские пограничники открыли стрельбу в Портленде, пострадали два человека.

