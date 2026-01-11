Размер шрифта
Экс-посол КНР в США назвал ошибкой считать Россию главной угрозой для Европы

Экс-посол КНР Цуй Тянькай: ошибочно считать Россию главной угрозой для Европы
Распространенное в Европе восприятие России как основной угрозы безопасности является ошибочным. Такое заявление сделал бывший посол Китая в США Цуй Тянькай, пишет РИА Новости.

По его словам, большая часть Европы в настоящее время рассматривает Россию как главную угрозу своей безопасности.

«Я считаю это ошибочным представлением», — подчеркнул экс-посол.

По мнению дипломата, Китай также не представляет собой подобной опасности. Дипломат отметил, что если бы Гренландия сменила владельца, то, возможно, европейцы стали бы рассматривать США как потенциальную угрозу. Истинная же проблема для Европы, по его словам, заключается в их собственных внутренних противоречиях и проблемах, которые и представляют наибольшую опасность для их безопасности.

До этого в ЕС заявили, что «в течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами».

Ранее в США оценили возможность проведения операции по захвату Путина.

