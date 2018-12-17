В МИД Германии призвали Россию и Украину к сохранению мира перед Рождеством

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Официальный представитель немецкого МИДа Мария Адебар призвала российскую и украинскую стороны к сохранению мира перед Рождеством. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ФРГ призывает страны к деэскалации по всем вопросам, которые вызывают разногласия сторон. Адебар подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить мир перед Рождеством. Кроме того, немецкая сторона заявила о готовности работать над другими проблема во взаимоотношениях между странами в формате «нормандской четверки».

Ранее Еврокомиссия пригласила представителей России и Украины на трехсторонние переговоры в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с газом.