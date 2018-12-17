Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах

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Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал свое возможное участие в президентских выборах на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Порошенко, он пока не готов обсуждать данный вопрос.

Он также добавил, что может оказать поддержку на выборах «более достойному кандидату».

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Петр Порошенко занимает должность президента Украины с июня 2014 года. Выборы главы государства должны пройти на Украине 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал условие прекращения военного положения.