Порошенко призвал достичь мира на Украине за пять лет

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости достичь мира в стране в течение пяти лет, передает РИА «Новости».

«В следующие пять лет предстоит сделать три важные вещи: достичь мира на основе национальных интересов Украины, во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что за предстоящие пять лет необходимо «достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО».