Порошенко готов переписать конституцию ради крымскотатарской автономии

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности внести в Верховную раду проект изменений в конституцию страны относительно создания Крымскотатарской автономии, передает «112 Украина».

Он особо подчеркнул, что делает это не для пиара, добавив, что для внесения изменений необходимо 300 голосов.

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«Я готов внести вопрос изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шанс на прохождение», — сказал Порошенко.

Украинский лидер отметил, что не располагает данными и наличии потенциальных 300 голосов, и как автор законодательной инициативы после подписания изменений в конституцию намерен обращаться к фракции за поддержкой законопроекта.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал условие прекращения военного положения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.