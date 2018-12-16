Times: британские тори готовят за спиной Мэй второй референдум по Brexit

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Члены Консервативной партии Великобритании приступили к подготовке нового референдума по Brexit, не уведомляя об этом премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в четверг, 13 декабря, консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами лейбористской партии, пытаясь создать межпартийную коалицию для нового голосования по выходу Британии из ЕС на фоне«недели унижения» Мэй со стороны депутатов и лидеров Евросоюза.

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Также газета приводит слова главы аппарата премьера Гэвина Барвелла, считающего, что повторный референдум — это «единственный способ двигаться вперед», заключив, что у Мэй мало шансов убедить британских парламентариев поддержать ее сделку с Брюсселем.

The Sunday Times также узнала о намерении предшественника Мэй на посту премьера Дэвида Кэмерона поддержать повторное голосование, если парламентарии выскажутся за него, хотя сам экс-премьер против референдума.

Ранее сообщалось, что ЕС окончательно отказался от переговоров по Brexit.