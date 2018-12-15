Правительство утвердило создание ТОР в Дагестане

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Дагестане, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни» на территории муниципального образования городской округ «город Дагестанские Огни» республики Дагестан, имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест», — говорится в постановлении.

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Сообщается, что определены границы ТОР, виды экономической деятельности, которые допускаются в результате реализации инвестиционных проектов, а также минимальное количество новых рабочих мест и минимальный объем вложений резидентов.

На данный момент заключены соглашения о реализации 15 инвестиционных проектов.