«Объединительный собор» пройдет в Киеве под «наблюдением» Порошенко

«Объединительный собор», инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, пройдет в субботу в Софийском соборе Киева.

Собор должен избрать предстоятеля новой структуры — «единой церкви» на Украине и принять ее устав, проект которого уже подготовлен в Константинополе.

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Перед началом мероприятия в 9.00 по местному времени на Софийской площади начнется заявленная властями акция в поддержку собора, там же Порошенко выступит с посланием к гражданам Украины.

В мероприятии, которое его организаторы называют «объединительным», примут участие главы и представители двух раскольнических церковных структур — так называемого Киевского патриархата (создан в 1992 году) во главе с Филаретом Денисенко и «Украинской автокефальной православной церкви» (образована в 1920 году) во главе с Макарием Малетичем. От этих двух организаций участвуют все епископы — 40 и 14 соответственно. Всех их Константинопольский патриархат своим актом ранее «восстановил в общении» с Церковью.