Медведев назвал сроки нового заседания Совмина России и Белоруссии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что следующее заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии пройдет в первой половине 2019 года, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Медведева, новое заседание Совмина пройдет в России.
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Он также добавил, что точные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены подписать документ о взаимном признании виз.