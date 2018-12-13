Медведев назвал сроки нового заседания Совмина России и Белоруссии

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что следующее заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии пройдет в первой половине 2019 года, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Медведева, новое заседание Совмина пройдет в России.

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Он также добавил, что точные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены подписать документ о взаимном признании виз.