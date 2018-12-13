В Совфеде ответили на решение Европарламента по «Северному потоку — 2»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на принятие Европарламентом резолюции по «Северному потоку — 2». Об этом он написал в своем фейсбуке.

Сенатор обратил внимание на то, что документ посвящен не только газовому проекту, а в основном утверждению первого отчета о выполнении соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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«То есть того самого соглашения, при помощи которого взорвали внутренний мир на Украине, простимулировали извне госпереворот, после чего европейцы нарушили собственные гарантии конфликтующим сторонам – центральной власти и «майдану», и сегодня всю вину перекладывают на Россию», — подчеркнул Косачев.

По его словам, путем принятия резолюции Европарламент пытается снять с себя ответственность за последствия переворота на Украине. Косачев отметил что речь идет в том числе о финансовой ответственности.

«Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными», — отметил политик.

Ранее в МИД России назвали резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» безумием.