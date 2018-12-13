МИД России анонсировал «зеркальный ответ» на санкции Литвы

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

7 декабря Литва объявила о введении антироссийских санкций «в знак протеста против атаки в Керченском проливе».

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«Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует «зеркальный» ответ», — заявила Захарова.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее сообщалось, что Германия выступила против новых антиросийских санкций.