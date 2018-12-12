На Украине создали комиссию для подготовки претензии к России

Кабинет министров Украины создал комиссию по вопросам подготовки консолидированной претензии к России «за агрессию против Украины», сообщает «112 Украина».

Главой комиссии назначена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Уточняется, что задачи комиссии заключаются в обобщении правовой позиции, анализе состояния соблюдения прав и свобод граждан «на оккупированных территориях», подготовка предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах, подготовка консолидированной претензии к России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко признал инцидент в Керченском проливе «войной».