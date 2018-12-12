Песков анонсировал встречу Путина с председателем Конституционного суда
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Очень будет представительное собрание по случаю праздника. Сегодня также будет встреча Путина с Зорькиным», — сказал Песков.
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Он также подчеркнул, что 12 декабря в России отмечается День Конституции.
Ранее сообщалось, что Путин может объявить о возможных изменениях в Конституции.