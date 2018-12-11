Эксперт оценил слова депутата Рады о Крымском мосте и инопланетянах

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление украинского депутата Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост должен исчезнуть. Об этом сообщает RT.

По его словам, украинский депутат представляет собой «синоним неадекватности».

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«Цитирование таких людей — изначально большая проблема Украины как государства. Причём она началась далеко не в 2014 году. Можно вспомнить, как Пётр Ефимович Шелест заставлял игроков киевского Динамо выступать только на украинском языке. Это уже было признаком того, что в обществе что-то не так», — отметил Брутер.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на слова депутата Рады о Крымском мосте.