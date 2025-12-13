Минпросвещения назвало рекомендуемые даты зимних каникул

Минпросвещения рекомендовало российским школам установить зимние каникулы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что общая продолжительность зимнего отдыха для школьников должна составлять не менее семи календарных дней. При этом федеральный календарный учебный план для учащихся 1–11-х классов предусматривает девять дней зимних каникул по завершении второй четверти.

До этого детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала инициативу уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о сокращении летних школьных каникул с трех месяцев до двух.

Специалист идею не поддержала, отметив, что летом дети должны набираться витамина D, получать новые впечатления и заниматься творчеством, а не сидеть в классах, где они и так проводят большую часть времени.

В начале ноября Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев, сделав июнь учебным. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

