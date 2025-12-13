На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минпросвещения назвало рекомендуемые даты зимних каникул

РИА Новости: школам рекомендовали провести каникулы с 31 декабря по 11 января
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Минпросвещения рекомендовало российским школам установить зимние каникулы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что общая продолжительность зимнего отдыха для школьников должна составлять не менее семи календарных дней. При этом федеральный календарный учебный план для учащихся 1–11-х классов предусматривает девять дней зимних каникул по завершении второй четверти.

До этого детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала инициативу уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о сокращении летних школьных каникул с трех месяцев до двух.

Специалист идею не поддержала, отметив, что летом дети должны набираться витамина D, получать новые впечатления и заниматься творчеством, а не сидеть в классах, где они и так проводят большую часть времени.

В начале ноября Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев, сделав июнь учебным. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

Ранее психолог объяснила, как помочь детям справиться с нежеланием ходить в школу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами