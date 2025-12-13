В Госдуме предложили давать отпуск для сопровождения родственников в больницу

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили обязать работодателей предоставлять своим сотрудникам двухдневный отпуск для сопровождения родственников в медицинские организации и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

«Законопроектом предлагается закрепить, что работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время законопроект вносится на рассмотрение Госдумы.

8 декабря зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал идею предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка. Однако, как отметил депутат, семья не должна финансово страдать от такой возможности.

Ранее в Госдуме назвали последствия увеличения оплачиваемого отпуска до 35 дней.