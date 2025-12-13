На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили давать отпуск для сопровождения родственников в больницу

Депутат Слуцкий: россиянам следует давать отпуск при госпитализации родственника
true
true
true
close
Shutterstock

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили обязать работодателей предоставлять своим сотрудникам двухдневный отпуск для сопровождения родственников в медицинские организации и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

«Законопроектом предлагается закрепить, что работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время законопроект вносится на рассмотрение Госдумы.

8 декабря зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал идею предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка. Однако, как отметил депутат, семья не должна финансово страдать от такой возможности.

Ранее в Госдуме назвали последствия увеличения оплачиваемого отпуска до 35 дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами