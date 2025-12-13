На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина запрета выступления Меладзе в Киргизии

Продюсер Рудченко: Киргизия отменила концерт Меладзе из-за дружбы с Россией
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Концерт певца Валерия Меладзе в Киргизии был отменен из-за дружеских отношений страны с Россией, которую певец покинул в 2022 году. Об этом продюсер Павел Рудченко сообщил в интервью порталу «Абзац».

По мнению продюсера, власти Киргизии решили избежать какие-либо политические лозунги, которые могли бы возникнуть во время пребывания певца в стране, учитывая его взгляды. Меладзе выступил против проведения российской специальной военной операции на Украине.

Также Рудченко отметил, что Меладзе может попасть в список артистов, которые не могут проводить концерты в странах восточного мира.

Меладзе планировал провести концерт в рамках тура в честь стран 60-летия в Средней Азии. Для проведения мероприятия артист должен был написать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана. Музыкант сделал все необходимое и в обращении написал, что обещает исключить «политические эксцессы», а также обратил внимание на уважение и глубокую любовь к народам государств.

В ответ на письмо Киргизия сразу ответила отказом. При этом Казахстан и Узбекистан согласились принять артиста.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами