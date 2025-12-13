Названа причина запрета выступления Меладзе в Киргизии

Концерт певца Валерия Меладзе в Киргизии был отменен из-за дружеских отношений страны с Россией, которую певец покинул в 2022 году. Об этом продюсер Павел Рудченко сообщил в интервью порталу «Абзац».

По мнению продюсера, власти Киргизии решили избежать какие-либо политические лозунги, которые могли бы возникнуть во время пребывания певца в стране, учитывая его взгляды. Меладзе выступил против проведения российской специальной военной операции на Украине.

Также Рудченко отметил, что Меладзе может попасть в список артистов, которые не могут проводить концерты в странах восточного мира.

Меладзе планировал провести концерт в рамках тура в честь стран 60-летия в Средней Азии. Для проведения мероприятия артист должен был написать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана. Музыкант сделал все необходимое и в обращении написал, что обещает исключить «политические эксцессы», а также обратил внимание на уважение и глубокую любовь к народам государств.

В ответ на письмо Киргизия сразу ответила отказом. При этом Казахстан и Узбекистан согласились принять артиста.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.