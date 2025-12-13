Ученый Брумфилд рассказал, что Россия помогла ему осознать себя

Исследователь русской архитектуры из США Уильям Брумфилд рассказал, что Россия помогла ему осознать себя. Его слова приводит РИА Новости.

Брумфилд выступил с лекцией в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне.

«Россия и русская культура помогли мне понять, кто я. Российская культура дала мне этот подарок, теперь я возвращаю его миру», — сказал он.

Ученый рассказал о своей первой книге «Золото в лазури», выпуск которой дался ему в Соединенных Штатах с трудом, а стал возможен только благодаря служебному положению. По его словам, для этого «пришлось использовать Гарвард», в котором Брумфилд трудился доцентом с 1974 по 1980 год.

«Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры» исследует историю архитектуры от Византийской эпохи до современности, на ее обложке православный собор с золотыми куполами», — пояснил профессор.

Он добавил, что издание находится в библиотеке конгресса.

Брумфилд признался, что в связи с работой над книгой потерял должность в Гарварде, однако при этом у него появилась возможность сотрудничать с Национальной галереей искусств.

Ранее американец решил переехать в Сибирь из-за Достоевского.