Исследователь архитектуры из США рассказал о помощи России

Ученый Брумфилд рассказал, что Россия помогла ему осознать себя
Shutterstock

Исследователь русской архитектуры из США Уильям Брумфилд рассказал, что Россия помогла ему осознать себя. Его слова приводит РИА Новости.

Брумфилд выступил с лекцией в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне.

«Россия и русская культура помогли мне понять, кто я. Российская культура дала мне этот подарок, теперь я возвращаю его миру», — сказал он.

Ученый рассказал о своей первой книге «Золото в лазури», выпуск которой дался ему в Соединенных Штатах с трудом, а стал возможен только благодаря служебному положению. По его словам, для этого «пришлось использовать Гарвард», в котором Брумфилд трудился доцентом с 1974 по 1980 год.

«Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры» исследует историю архитектуры от Византийской эпохи до современности, на ее обложке православный собор с золотыми куполами», — пояснил профессор.

Он добавил, что издание находится в библиотеке конгресса.

Брумфилд признался, что в связи с работой над книгой потерял должность в Гарварде, однако при этом у него появилась возможность сотрудничать с Национальной галереей искусств.

Ранее американец решил переехать в Сибирь из-за Достоевского.

