Минобороны сообщило о перехвате более 40 беспилотников над Россией за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число БПЛА было сбито над Саратовской областью — 28 аппаратов. Еще четыре дрона нейтрализовали над Воронежской областью и столько же — над Ростовской. Два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, еще два — над территорией Крыма. Один БПЛА был перехвачен в Волгоградской области.

Системы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов по территории трех районов на севере Ростовской области. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, воздушная угроза была нейтрализована в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

Также в ночь на 13 декабря силы ПВО отражали атаку на Саратов. В результате налета беспилотников зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, один человек не выжил.

До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника на Валуйский округ Белгородской области пострадала женщина.

Ранее Владимир Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений фронта.