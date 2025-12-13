Профессор Донского государственного технического университета (ДГТУ), председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии Алексей Ермаков рассказал ТАСС, что пандемии COVID можно было бы избежать при своевременном финансировании науки.

Ермаков уточнил, что ученые ДГТУ проводят исследования микробиоты летучих мышей, которые позволят эффективнее прогнозировать вспышки новых инфекций. Если бы такое исследование проводилось 10 лет назад и финансировалось бы в больших объемах, то пандемии COVID-19 можно было бы избежать.

«Мы (ученые. — «Газета.Ru») наверняка смогли бы раньше описать разнообразие потенциально опасных вирусов, предложить более точные протоколы мониторинга и тем самым внести свой вклад в формирование элементов системы раннего предупреждения. То есть можно было бы эффективнее прогнозировать вспышки новых инфекций [подобных COVID-19]», — поделился ученый.

7 декабря венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия закупила вакцину «Спутник» против COVID-19 у России, в то время как поставок западных аналогов в Европу не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

В октябре 2024 года газета New York Times подала в суд на Еврокомиссию из-за того, что фон дер Ляйен якобы допустила нарушения при заключении контрактов на закупку антиковидной вакцины Pfizer. Истец утверждает, что в 2021 году глава ЕК оформила соглашение по закупке 1,8 млрд доз препарата на €35 млрд по SMS-переписке с гендиректором компании Pfizer без предварительного согласования с европейскими странами.

