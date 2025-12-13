На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС

Трамп назвал двух основных кандидатов на пост главы ФРС
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил The Wall Street Journal (WSJ), что склоняется выдвинуть на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центрального банка) главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета или экс-члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша.

«Думаю, первые строчки занимают Кевин [Уорш] и Кевин [Хассет]. Оба Кевина отличные», — сказал он.

При этом глава Белого дома добавил, что имеется еще «пара отличных» кандидатов.

По данным газеты, 10 декабря американский президент провел 45-минутное собеседование с Уоршем, во время которого поинтересовался у него, можно ли рассчитывать на то, что в случае назначения главой ФРС он поддержит снижение базовой процентной ставки.

«Он считает, что нужно снижать ставку. Так считают все, с кем я говорил», — отметил Трамп.

Американский лидер выразил надежду, что через год базовая процентная ставка — в данный момент находится на уровне 3,5-3,75% — будет составлять «1% или даже меньше». По мнению Трампа, следующий глава ФРС должен будет советоваться с ним по этому вопросу.

Ранее Трамп назвал главу ФРС США «тупицей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами