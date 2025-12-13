Россияне стали реже ходить в кинотеатры

Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова сообщила РИА Новости, что в российских кинотеатрах отмечается падение посещаемости.
По ее словам, кассовые сборы в 2025 году выросли на 15%.
«Прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%», — поделилась Зинякова.
Она добавила, что в прокате не хватает качественных фильмов для старшей возрастной аудитории, эта ниша недозаполнена.
11 декабря издание Cinemaplex сообщало, что российские кинотеатры отказались от демонстрации фильма «Аватар 3» в Новый год и новогодние праздники.
Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров.
Соответственно, крупнейшие сети «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и другие откажутся от параллельного проката и будут показывать лишь официально вышедшие в стране картины, добавляет «Чемпионат».
Ранее российским кинотеатрам предрекли рекордные сборы в январе.