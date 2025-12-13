На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали реже ходить в кинотеатры

Президент «Каро» Зинякова: в кинотеатрах РФ наблюдается падение посещаемости
true
true
true
close
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова сообщила РИА Новости, что в российских кинотеатрах отмечается падение посещаемости.

По ее словам, кассовые сборы в 2025 году выросли на 15%.

«Прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%», — поделилась Зинякова.

Она добавила, что в прокате не хватает качественных фильмов для старшей возрастной аудитории, эта ниша недозаполнена.

11 декабря издание Cinemaplex сообщало, что российские кинотеатры отказались от демонстрации фильма «Аватар 3» в Новый год и новогодние праздники.

Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров.

Соответственно, крупнейшие сети «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и другие откажутся от параллельного проката и будут показывать лишь официально вышедшие в стране картины, добавляет «Чемпионат».

Ранее российским кинотеатрам предрекли рекордные сборы в январе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами