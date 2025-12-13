Украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о референдуме по Донбассу, стремится затянуть конфликт. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил американский внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.

«Он говорит, что в Донбассе нужны референдумы о том, к какой стране они хотят принадлежать. Наверное, он шутит», — подчеркнул эксперт.

По словам Хеннингсена, заявление Зеленского о голосовании по Донбассу показывает, что украинский лидер оторван от реальности.

В Кремле оценили предложение Владимира Зеленского провести на Украине референдум по статусу Донбасса. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, весь регион принадлежит России и это закреплено в Конституции страны.

При этом он не исключил создания там демилитаризованной зоны: по словам представителя Кремля, в регионе может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут силы Росгвардии и полиции РФ. Также Ушаков сообщил, что Москва пока не знакома с новой версией мирного плана, и предположил, что ей «могут не понравиться» внесенные Киевом и его союзниками поправки.

Британский журнал The Spectator заверил читателей, что конфликт на Украине вскоре завершится, так как Владимир Зеленский признал необходимость проведения выборов. Украинский президент также впервые отметил возможность вывода ВСУ из Донбасса после общенационального референдума. Почему Зеленский стал менее категоричен в этих вопросах и к чему приведет такая риторика — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков считает, что обсуждение предложений США по Украине будет долгим.