Астрономы объяснили, почему 3I/ATLAS не увидеть с Земли

ИКИ РАН: межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден без телескопа
Межзвездный объект 3I/ATLAS нельзя будет увидеть невооруженным глазом даже в момент его максимального сближения с Землей 19 декабря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В лаборатории пояснили, что текущая звездная величина 3I/ATLAS составляет примерно 11–12, поэтому для наблюдений потребуется телескоп с апертурой не менее 120 мм и определенный опыт работы с таким оборудованием. Специалисты добавили, что опубликованные в соцсетях изображения объекта получают путем объединения сотен кадров и последующей обработки в специальных программах.

Ученые уточнили, что дата 19 декабря выбрана как момент максимального сближения в расчетном смысле. По их данным, сейчас объект находится на расстоянии около 271 млн км от Земли, что почти соответствует минимальному значению. В течение недели дистанция изменится незначительно — примерно на 1%, или около 3 млн км, после чего 3I/ATLAS на два-три дня окажется практически «неподвижным» относительно Земли, а затем начнет быстро удаляться в сторону Юпитера.

3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, зафиксированным астрономами за всю историю наблюдений. Ранее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov, найденная российским астрономом Геннадием Борисовым в 2019 году.

Ранее в Гарварде предположили связь кометы 3I/ATLAS с инопланетной цивилизацией.

