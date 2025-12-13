Задержанная во Франции россиянка рассказала, в чем ее обвиняют

РИА Новости: задержанную во Франции Анну Новикову обвинили не только в шпионаже

Россиянка Анна Новикова, которая была задержана во Франции по подозрению в шпионаже, обвиняется по нескольким пунктам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо женщины.

«В чем меня обвиняют? В попытке шпионажа, в порче памятника (афиши на Триумфальной арке) и еще пару обвинений, не поняла, что именно, связано с действиями в интересах другой страны», — говорится в письме россиянки.

В ноябре посольство России подтвердило задержание россиянки во Франции по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass.

Издание Parisien сообщило, что спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По информации издания, 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Ранее задержанная во Франции россиянка рассказала, что за ней следили.