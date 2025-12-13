На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Иордания отменили визовые требования

Соглашение между РФ и Иорданией об отмене визовых требований вступило в силу
Petr Svarc/Global Look Press

Соглашение между Россией и Иорданией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступило в силу 13 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ подписали министры иностранных дел РФ и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафади в августе этого года.

Соглашение предусматривает, что российские граждане смогут въезжать и пребывать на территории королевства без виз до 30 дней при каждом посещении. Это в том случае, если россияне не планируют осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать на территории Иордании.

При этом суммарный срок пребывания граждан России в Иордании не должен превышать 90 дней в течение одного года.

Аналогичные права при посещении территории России предоставляются и иорданским подданным.

В июне директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Иорданией. Он добавил, что ведется активная работа также над аналогичным соглашением с Бахрейном. Кроме того, Россия рассматривает возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

Ранее сообщалось, что в Иорданию чаще всего летают москвичи и петербуржцы.

