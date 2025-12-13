На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России осудили выдворение своих граждан из Латвии

Москалькова: выдворение из Латвии россиян беспрецедентно, РФ готова их принять
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Выдворение из Латвии проживающих там российских граждан, которые не смогли подтвердить знание латышского языка, беспрецедентно. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, МИД РФ совместного с другими ведомствами разработало широкий комплекс мероприятий по возможности принять россиян, принудительно выдворяемых из балтийской страны.

Омбудсмен добавила, что такое отношение к людям, «унижающее человеческое достоинство», наблюдается в Латвии на протяжении многих лет. Она назвала выдворение россиян массовым нарушением прав человека, попиранием международных норм права.

В октябре Госдума рекомендовала правительству проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Меры связаны с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что ГД решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами