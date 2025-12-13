В России осудили выдворение своих граждан из Латвии

Москалькова: выдворение из Латвии россиян беспрецедентно, РФ готова их принять

Выдворение из Латвии проживающих там российских граждан, которые не смогли подтвердить знание латышского языка, беспрецедентно. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, МИД РФ совместного с другими ведомствами разработало широкий комплекс мероприятий по возможности принять россиян, принудительно выдворяемых из балтийской страны.

Омбудсмен добавила, что такое отношение к людям, «унижающее человеческое достоинство», наблюдается в Латвии на протяжении многих лет. Она назвала выдворение россиян массовым нарушением прав человека, попиранием международных норм права.

В октябре Госдума рекомендовала правительству проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Меры связаны с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что ГД решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

