СК завел дело по факту хищения у Росгвардии почти 40 млн рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении 39,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных Росгвардии по госконтракту на строительство инфраструктуры военного городка. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, руководство строительной компании ООО «Виту проект» вместе с неустановленными должностными лицами 4-го центра заказчика-застройщика Росгвардии похитили деньги, обманув заказчика о намерении выполнить работы. Контракт был заключен на 374 млн рублей и позднее увеличен до 426 млн рублей. Подрядчик получил аванс 211 млн рублей, но фактически сдал работы лишь на 55 млн рублей, после чего прекратил деятельность.

«Руководством строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленными должностными лицами ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии» были похищены 39,6 млн рублей при выполнении гособоронзаказа… возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

В сентябре в Северной Осетии силовики задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. Одновременно с ним задержали нескольких сотрудников ведомства, а в рабочих кабинетах и других помещениях Росгвардии прошли обыски. Подсудимый просил посадить его под домашний арест и выразил намерение сотрудничать со следствием, однако суд арестовал его на два месяца до 28 ноября, как и других шестерых росгвардейцев, по делу о взятке и посредничестве при ее передаче.

