Макрон встретился с представителями банковского сектора после протестов

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями банковского сектора. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на ней обсуждались меры по улучшению ситуации в социальной и экономической сфере.

Как отмечается, Макрон обратился к представителям банковского сектора с просьбой взять на себя ряд некоторых обязательств. В частности, отказаться от увеличения банковских тарифов для физических лиц в 2019 году.

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Также он призвал поддерживать предпринимателей и малый бизнес, «которые наиболее сильно пострадали от текущего кризиса, блокированных дорог и разрушений».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что будущее Франции обеспечат богатые люди.