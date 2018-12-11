Макрон встретился с представителями банковского сектора после протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями банковского сектора. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на ней обсуждались меры по улучшению ситуации в социальной и экономической сфере.
Как отмечается, Макрон обратился к представителям банковского сектора с просьбой взять на себя ряд некоторых обязательств. В частности, отказаться от увеличения банковских тарифов для физических лиц в 2019 году.
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Также он призвал поддерживать предпринимателей и малый бизнес, «которые наиболее сильно пострадали от текущего кризиса, блокированных дорог и разрушений».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что будущее Франции обеспечат богатые люди.