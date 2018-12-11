На Украине опубликовали закон о прекращении договора о дружбе с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12072133/RTR43SD3-pic905-895x505-49502.jpg">

В газете Верховной рады «Голос Украины» опубликован текст закона о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что документ вступит в силу в среду, 12 декабря. Отмечается, что действие договора прекратится 1 апреля 2019 года.

Реклама

«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия», — говорится в тексте закона.

Проект был принят украинским парламентом с 277 голосами депутатов при необходимом минимуме в 226.

Ранее в Кремле отреагировали на разрыв договора о дружбе Украины и России.