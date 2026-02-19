Размер шрифта
Успенская помирилась с Ильей Резником после 25-летней ссоры

Певица Любовь Успенская помирилась с поэтом Ильей Резником
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская призналась, что помирилась с поэтом Ильей Резником после 25-летней ссоры. Его слова опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) продюсера Дмитрия Иноземцева.

Успенская объяснила, что у них случился конфликт из-за песни «Кабриолет». По словам артистки, на днях она встретилась с 87-летним поэтом и забыла старые обиды.

«Он уже пожилой человек», — отметила 71-летняя певица.

В ноябре 2022 года адвокат Сергей Жорин заявил, что Успенская исполняла песню «Кабриолет» Ильи Резника несмотря на запрет автора.

По словам Жорина, за исполнение этого хита Успенская брала гораздо больше, учитывая опасность быть привлеченной к ответственности за нарушение запрета автора.

Юрист уточнил, что для певцов «более болезненным» является запрет на исполнение композиций, чем материальная компенсация за нарушение авторских прав.

В феврале 2026 года Министерство культуры Украины внесло Любовь Успенскую в список людей, создающих «угрозу национальной безопасности».

Ранее Любовь Успенская отказалась ходить в Кремль.
 
