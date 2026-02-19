Размер шрифта
В Совфеде оценили слова Макрона о свободе слова

Сенатор Косачев: в условиях Европы свобода слова – действительно чушь
Максим Блинов/РИА Новости

Слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего свободу слова в интернете «полной чушью», – «золотые», если применить их «к распространению русофобского контента в западных соцсетях под чутким руководством ведущих местных СМИ». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

«Какая может быть свобода слова, если все, что говорят несогласные с вами, объявляется дезинформацией и пропагандой? В частности – кремлевской. В связи с чем жестко запрещаются сайты российских СМИ, людей штрафуют и подвергают преследованию за то, что они просто пытаются быть объективными в украинском конфликте», – отметил он.

По словам Косачева, правда в украинском конфликте «должна быть единственной, и именно той, которую таковой считают Макрон и его коллеги из «коалиции желающих» войны с Россией». Поэтому, убежден сенатор, в таких условиях «свобода слова – действительно чушь».

Также сенатор обратил внимание на заявление Макрона о том, что Франция «отвергает методы принуждения». Косачев подчеркнул, что это говорит лидер страны, которая одобряет 20-й пакет «экономического принуждения», то есть санкций против России. Поэтому, считает сенатор, «иногда свобода слова – это вовремя промолчать».

Во время своего визита в Индию президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «свобода слова — это полная чушь» и отметил, что основная проблема заключается в непрозрачности информационных потоков и в том, что многие пользователи не осознают, как алгоритмы влияют на их мышление и подталкивают к радикальным воззрениям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что высказывание Макрона заняло третье место в ее «личном рейтинге откровений».

Ранее французский политик назвал Макрона самым ненавидимым мировым лидером.
 
