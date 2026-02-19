Захарова съязвила над стремлением конгрессменов США получить доступ к ранчо Эпштейна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала стремление американских конгрессменов получить доступ к ранчо скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

18 февраля член палаты представителей штата Нью-Мексико Андреа Ромеро заявила, что конгрессмены добиваются доступа к ранчо Эпштейна «Зорро» в штате Нью-Мексико.

Захарова отметила, что в 2016 году американские власти с легкостью отобрали у России посольство в штате Мэриленд и постпредство при ООН в штате Нью-Йорк, здания торгового представительства в Вашингтоне, Генконсульства и резиденции российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Вопрос «доступа» к первым двум резиденциям был решен в течение суток.

«Когда надо «отобрать и проникнуть», американским органам нужны буквально одни сутки, а когда не надо - дальше забора не пустят, а то и оружием будут угрожать», — написала дипломат, задаваясь вопросом, скоро ли удастся получить доступ к ранчо Эпштейна.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

