Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Педагога по вокалу, которая совращала воспитанниц, обвинили в новых эпизодах домогательств

В Москве осужденного за совращение детей педагога будут судить за новые эпизоды
Виталий Белоусов/РИА Новости

Следователи Москвы обнаружили новые случаи домогательств со стороны педагога по вокалу, которую уже осудили за изнасилование подопечной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, от действий женщины пострадала еще одна девочка в период с июля 2015 по ноябрь 2018 года, когда фигурантка работала учительницей. В этот момент школьнице еще не было 16 лет.

Педагогу предъявили обвинения в совершении иных действий сексуального характера.

Суд вынес приговор женщине в конце 2025 года. Одной из жертв насилия со стороны педагога якобы стала десятилетняя девочка. По данным Baza, педагог манипулировала девочками, чтобы они чаще говорили с ней и реже общались с родителями.

Учительница отрицала сексуальную связь, но следователям удалось доказать обратное. При этом она якобы обвиняла бывших учениц в том, что это они проявляли инициативу.
Фигурантку приговорили к 13 годам заключения.

Ранее учительница совратила двух школьников и забеременела от одного из них.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!