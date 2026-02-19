Педагога по вокалу, которая совращала воспитанниц, обвинили в новых эпизодах домогательств

В Москве осужденного за совращение детей педагога будут судить за новые эпизоды

Следователи Москвы обнаружили новые случаи домогательств со стороны педагога по вокалу, которую уже осудили за изнасилование подопечной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, от действий женщины пострадала еще одна девочка в период с июля 2015 по ноябрь 2018 года, когда фигурантка работала учительницей. В этот момент школьнице еще не было 16 лет.

Педагогу предъявили обвинения в совершении иных действий сексуального характера.

Суд вынес приговор женщине в конце 2025 года. Одной из жертв насилия со стороны педагога якобы стала десятилетняя девочка. По данным Baza, педагог манипулировала девочками, чтобы они чаще говорили с ней и реже общались с родителями.

Учительница отрицала сексуальную связь, но следователям удалось доказать обратное. При этом она якобы обвиняла бывших учениц в том, что это они проявляли инициативу.

Фигурантку приговорили к 13 годам заключения.

Ранее учительница совратила двух школьников и забеременела от одного из них.