Зеленский заявил о возможной попытке США его «сменить»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто «сменить» его.

«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня?» — сказал Зеленский.

Он также дал понять, что выборы на Украине и референдум для утверждения мирной сделки смогут состояться только при условии устойчивого прекращения огня в течение двух месяцев. Политик пообещал, что если это условие будет выполнено, то он сделает все возможное, чтобы поговорить с украинским парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает. В связи с этим Зеленский призвал США «выполнить свою домашнюю работу» и склонить Россию к такому перемирию.

В этом же интервью Зеленский заявил, что даже в случае, если его устранят, Украина сохранит устойчивость, поскольку это система институтов, а не один человек. Он признался, что службы безопасности сообщали ему уже о нескольких попытках покушения.

