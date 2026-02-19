Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский заявил о возможной попытке США его «сменить»

Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто «сменить» его.

«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня?» — сказал Зеленский.

Он также дал понять, что выборы на Украине и референдум для утверждения мирной сделки смогут состояться только при условии устойчивого прекращения огня в течение двух месяцев. Политик пообещал, что если это условие будет выполнено, то он сделает все возможное, чтобы поговорить с украинским парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает. В связи с этим Зеленский призвал США «выполнить свою домашнюю работу» и склонить Россию к такому перемирию.

В этом же интервью Зеленский заявил, что даже в случае, если его устранят, Украина сохранит устойчивость, поскольку это система институтов, а не один человек. Он признался, что службы безопасности сообщали ему уже о нескольких попытках покушения.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!