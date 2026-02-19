Переговоры по урегулированию на Украине вели две группы

Зеленский: Переговоры по Украине в Швейцарии вели военная и политическая группы

Трехсторонние переговоры Украины, России и США по урегулированию украинского конфликта в Женеве вели военная и политическая группы. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале

«Мы ближе к завершению переговоров на военном треке, чем на политическом», — написал политик.

Он добавил, что военные обсудили мониторинг прекращения огня. Кроме того, стороны обговорили технические нюансы, возможности участников конфликта, а также роль Европы в урегулировании конфликта.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Украинский президент заявил, что его разочаровали итоги трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Женеве.

Как сообщил Зеленский, следующие переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта вновь пройдут в Швейцарии.

Подробнее о прошедших переговорах в Женеве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров.