Россияне назвали самые культовые детективные сериалы страны

Персонаж Безрукова Саша Белый стал самым популярным героем сериалов нулевых
«Аватар Фильм»

Герой Сергея Безрукова Саша Белый из «Бригады» возглавил рейтинг персонажей знаковых детективных сериалов 90-х и нулевых. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

Платформа провела анализ к премьере продолжения остросюжетного детектива «Черное солнце». «Бригада» оказался самым популярным среди детективных сериалов 90-х и нулевых. А герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей.

Второе место среди культовых детективных сериалов у россиян заняла «Улица разбитых фонарей», а третье – «Бандитский Петербург». В топ-10 также вошли проекты «След», «Возвращение Мухтара», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Глухарь» и «Ликвидация».

Зрителям этих картин полюбились персонажи: Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук, Анатолий Дукалис (Сергей Селин), Роман Шилов (Александр Устюгов), Сергей Глухарев (Максим Аверин), Галина Рогозина (Ольга Копосова), Давид Гоцман (Владимир Машков), Сергей Челищев (Дмитрий Певцов) и Игорь Плахов (Константин Хабенский).

Ранее суд запретил продавать карнавальные маски с Сергеем Безруковым.
 
