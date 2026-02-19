Россияне назвали самые культовые детективные сериалы страны

Герой Сергея Безрукова Саша Белый из «Бригады» возглавил рейтинг персонажей знаковых детективных сериалов 90-х и нулевых. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

Платформа провела анализ к премьере продолжения остросюжетного детектива «Черное солнце». «Бригада» оказался самым популярным среди детективных сериалов 90-х и нулевых. А герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей.

Второе место среди культовых детективных сериалов у россиян заняла «Улица разбитых фонарей», а третье – «Бандитский Петербург». В топ-10 также вошли проекты «След», «Возвращение Мухтара», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Глухарь» и «Ликвидация».

Зрителям этих картин полюбились персонажи: Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук, Анатолий Дукалис (Сергей Селин), Роман Шилов (Александр Устюгов), Сергей Глухарев (Максим Аверин), Галина Рогозина (Ольга Копосова), Давид Гоцман (Владимир Машков), Сергей Челищев (Дмитрий Певцов) и Игорь Плахов (Константин Хабенский).

