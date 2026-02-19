Россиянин взломал автомат и украл 13 мягких игрушек, потому что не мог выиграть сам

В Оренбурге осудили 18-летнего юношу, совершившего кражу из автомата с игрушками. Об этом говорится на сайте Промышленного районного суда.

В апреле 2025 года местный житель гулял по городу и решил испытать удачу, вытащив мягкую игрушку из игрового автомата. Однако справиться с симулятором подъемного крана он не сумел и разозлился.

Затем молодой человек руками сломал запирающее устройство дверцы аппарата и проник в отсек, откуда похитил 13 мягких игрушек на общую сумму 3 250 рублей и скрылся с места преступления.

Позже вора задержали, и он вернул часть игрушек владельцу в ходе предварительного расследования. В отношении юноши возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение с незаконным проникновением в хранилище).

В суде он признал вину, раскаялся и получил в качестве наказания 80 часов обязательных работ.

До этого в Амурской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил кредитную компанию. Менеджер пыталась остановить грабителя в маске, но тот смог убежать, обронив часть из похищенной наличности. Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался местный житель 1984 года рождения, который является постоянным клиентом микрокредитной организации.

Ранее россиянин с пистолетом ограбил цветочный павильон, чтобы купить подарок ребенку.