Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Западе назвали главные проблемные вопросы на переговорах по Украине

WP: территории, ЗАЭС и гарантии безопасности – главные проблемы переговоров
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик из-за разногласий по территориальным уступкам, контролю над Запорожской АЭС и вопросам о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на двух европейских дипломатов.

«Остаются нерешенные вопросы: территория, гарантии безопасности и будущее Запорожской АЭС. Это главные камни преткновения», — сказал один из дипломатов.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США состоялись в Женеве 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на встречах обсуждались в том числе вывод войск из Донбасса и судьба Запорожской АЭС. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что украинская переговорная группа сосредоточена «на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса».

Также сообщалось об отдельной встрече Мединского и Умерова после основного раунда переговоров.

Подробнее о том, как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Затем Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров снова пройдет в Швейцарии. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что информации о месте проведения новых переговоров по Украине пока нет.

Ранее в МИД Украины рассказали о присутствии европейцев на переговорах в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!