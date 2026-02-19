На Западе назвали главные проблемные вопросы на переговорах по Украине

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик из-за разногласий по территориальным уступкам, контролю над Запорожской АЭС и вопросам о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на двух европейских дипломатов.

«Остаются нерешенные вопросы: территория, гарантии безопасности и будущее Запорожской АЭС. Это главные камни преткновения», — сказал один из дипломатов.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США состоялись в Женеве 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на встречах обсуждались в том числе вывод войск из Донбасса и судьба Запорожской АЭС. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что украинская переговорная группа сосредоточена «на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса».

Также сообщалось об отдельной встрече Мединского и Умерова после основного раунда переговоров.

Подробнее о том, как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Затем Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров снова пройдет в Швейцарии. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что информации о месте проведения новых переговоров по Украине пока нет.

Ранее в МИД Украины рассказали о присутствии европейцев на переговорах в Женеве.