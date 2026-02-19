Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара превысит 78 рублей, евро — 90 рублей, юань будет стоить до 11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Курсы валют остаются под давлением высокой ключевой ставки ЦБ и обильного предложения зарубежной валюты на рынке по бюджетному правилу. Да, ЦБ вновь снизил ключевую ставку, но этого пока недостаточно для стабилизации рыночного баланса. А из-за дефицита финансовым властям приходится продавать валюты из резервов на 70% больше, чем в начале года. Все это изменится, но чуть позже. Есть и факторы сезонности курсов в части погашения долгов и уплаты налогов. До конца февраля валюты могут подрасти, но незначительно», — отметил Зельцер.

По его прогнозу, в марте курс доллара превысит 80 рублей, евро вернется ближе к 95 рублям. Курс юаня весной повысится до 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 18 февраля доллар стоил более 76,2 рубля, евро — 90,2 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11 рублей.

