Навес над катком обрушился на юге Москвы

Металлическая кровля катка обрушилась на площади 1500-2000 квадратов на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в Чертаново.

В префектуре Юго-Восточного округа (ЮВАО) столицы журналистам уточнили, что произошло повреждение теневого навеса уличного катка на Днепропетровской улице, в результате происшествия никто не пострадал, так как в это время каток не работал.

Накануне в Татарстане из-за скопившегося снега обрушилась кровля склада на площади 100 квадратных метров в одном из корпусов распределительного центра «Магнит». В результате пострадала одна женщина, ее доставили в центральную районную больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в Тамбовской области обрушился навес клинической больницы.