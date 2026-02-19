Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Навес над катком обрушился на юге Москвы

Металлическая кровля катка обрушилась на юге Москвы на площади 2 тыс. кв.м.

Металлическая кровля катка обрушилась на площади 1500-2000 квадратов на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в Чертаново.

В префектуре Юго-Восточного округа (ЮВАО) столицы журналистам уточнили, что произошло повреждение теневого навеса уличного катка на Днепропетровской улице, в результате происшествия никто не пострадал, так как в это время каток не работал.

Накануне в Татарстане из-за скопившегося снега обрушилась кровля склада на площади 100 квадратных метров в одном из корпусов распределительного центра «Магнит». В результате пострадала одна женщина, ее доставили в центральную районную больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в Тамбовской области обрушился навес клинической больницы.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!