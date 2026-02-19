Зеленский сделал заявление о новом договоре России и НАТО

США, Россия и некоторые европейские страны обсуждают новый договор между РФ и НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией — между НАТО и Россией», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы подобные договоренности велись не только с Россией, но и с Украиной, обсуждалось потенциальное место страны в НАТО. При этом он добавил, что Киев в любом случае будет реагировать на неожиданности, если они будут.

До этого генсек НАТО Марк Рютте признал, что Украина не сможет вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, а этого пока нет. Рютте заявил, что ряд союзников, включая США, высказались против вступления Украины в Североатлантический альянс. Генсек добавил, что, если вступление в НАТО на данный момент не является вариантом для Украины, то страны — члены сообщества должны предоставить Киеву достаточно надежные гарантии безопасности.

