Россиянам рассказали, когда зарядка телефона ночью ускоряет износ батареи

Зарядка телефона ночью возле источника тепла, в плотном чехле или под подушкой может ускорить износ батареи смартфона, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления разработки новых продуктов компании-разработчика источников бесперебойного питания Ippon Георгий Церетели.

Современные телефоны умеют управлять питанием: когда батарея набирает 100%, контроллер снижает ток и прекращает «полную» зарядку, а дальше лишь поддерживает уровень заряда малыми порциями. При этом износ аккумулятора может ускоряться, но не из‑за самой ночной зарядки как факта, а из‑за условий, в которых она происходит.

«Литий‑ионные батареи быстрее стареют, когда долго находятся на высоком уровне заряда и при повышенной температуре — например, если телефон заряжается под подушкой, в плотном чехле или рядом с источником тепла. Многие модели дополнительно снижают износ с помощью функций вроде «оптимизированной зарядки»: телефон набирает, скажем, 80–90%, делает паузу и доводит до 100% ближе к вашему подъему. Если такая опция есть — ее стоит включить, потому что она уменьшает время нахождения батареи на максимальном напряжении», — рассказал специалист.

Существует также мнение, что можно перезарядить аккумулятор. Но это миф: в привычном смысле это невозможно, потому что защитная электроника телефона и зарядного устройства не позволяет подать в батарею лишний заряд сверх предусмотренного.

«Такой риск возникает при использовании дешевых или поврежденных зарядных устройств, кабелей сомнительного качества, а также при дефектах самой батареи — поэтому важно пользоваться сертифицированными аксессуарами и не оставлять устройство заряжаться, если оно заметно греется. Кроме того, в некоторых домах ночью возможны скачки напряжения, импульсные помехи и так называемое грязное напряжение — когда в сети присутствуют высокочастотные наводки, кратковременные провалы или нестабильная форма сигнала. Визуально это может никак не проявляться, но для зарядного устройства и контроллеров питания смартфона такие условия означают повышенную нагрузку и ускоренный износ», — заметил специалист.

Чтобы снизить риски, Церетели рекомендует использовать базовые средства защиты питания: сетевой фильтр и источник бесперебойного питания.

