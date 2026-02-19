Размер шрифта
В Пермском крае после нападения семиклассника на сверстника возбудили дело

СК: дело о покушении завели после ЧП с нападением на школьника в Александровске
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением семиклассника с ножом на сверстника в школе №1 в Александровске, расположенном в Пермском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили сразу по трем статьям. Речь идет о покушении на несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подростка, атаковавшего одноклассника, доставили в следственный отдел. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

«Расследование находится на контроле руководителя краевого СУ СК РФ Дениса Головкина», — отмечается в материале.

Ученик школы №1 в Александровске подвергся нападению со стороны одноклассника 19 февраля. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, семиклассник принес в образовательное учреждение нож и атаковал сверстника. В результате пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в больницу в городе Березники. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, мальчик находится в стабильном гемодинамическом состоянии, ему проводят операцию.

Telegram-канал SHOT написал, что причиной ЧП мог стать личный конфликт между подростками. Журналисты утверждают, что нападавший незадолго до инцидента поссорился с одноклассником. В день происшествия он встретил оппонента на лестнице и нанес ему несколько ударов ножом.

Ранее поножовщину в школе Александровска связали с видеоигрой PUBG.
 
